Toro, verso la Spal: Soriano e Lukic si giocano una maglia da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di scelte per Walter Mazzarri, verso la sfida casalinga di domani contro la Spal. Il vero dubbio del tecnico granata è a centrocampo: Baselli si è rivisto ieri in gruppo, dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro la Roma, e giocoforza rientra per condizione fisica in ballottaggio con Soriano nell'affiancare Rincon e Meité, senza dimenticare l'opzione Lukic. Staffetta anche sulla corsia di sinistra: l'infortunio di Ansaldi rimette in pole Ola Aina, davanti alle ipotesi Berenguer e Parigini. A destra agirà De Silvestri mentre in difesa dovrebbe essere confermato il trio Izzo, N'Koulou e Moretti. In un reparto orfano di Ljajic (al Besiktas) e Niang (al Rennes), in avanti troverà ancora spazio il tandem Iago Falque-Belotti, in attesa dell'esordio di Zaza che partirà dalla panchina. Nodi che verranno sciolti oggi, tutti o in parte, durante la conferenza di Mazzarri. Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa dell'allenatore granata, in scena alle 14 dall'Olimpico Grande Torino.