Toro, verso San Siro con Gigi Radice nel cuore: alle 16.30 parla Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' vigilia di Milan-Torino, sfida che attende i granata a San Siro per il posticipo di domani alle 20.30 che chiuderà la 15esima giornata di serie A. La squadra di Walter Mazzarri oggi svolgerà come di consueto la seduta di rifinitura a porte chiuse al Filadelfia. A seguire, andrà in scena la conferenza del tecnico in programma alle 16.30 dall'Olimpico Grande Torino. Dopo le parole, la partenza verso il ritiro prepartita di Milano. Il Toro è reduce dal successo casalingo contro il Genoa e vorrà confermare il buon trend fin qui realizzato in trasferta: la squadra di Mazzarri, infatti, ha già centrato due successi lontano da Torino e insegue una vittoria di prestigio in casa del Diavolo, che cercherà di consolidare il quarto posto davanti alla Lazio. Sia granata, sia rossoneri scenderanno in campo con Gigi Radice nel cuore: l'ex giocatore e tecnico si è spento all'età di 83 anni dopo aver vinto tre campionati e una Coppa dei Campioni in campo con il Milan, prima di trionfare sulla panchina dei granata conquistando l'unico scudetto post Superga.