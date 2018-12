Toro, Zaza dal 1' col Sassuolo. Mazzarri: "Errore in buona fede nel derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quel retropassaggio sanguinoso verso Ichazo, sabato scorso nel derby contro la Juve, pare non abbia marchiato a fuoco Zaza. Perché contro il Sassuolo, Mazzarri sta pensando all'ex Valencia dal primo minuto insieme a capitan Belotti. Un "errore in buona fede" - lo ha definito l'allenatore granata - che non peserà per nulla, quindi. "Fisicamente sta bene, si candida per giocare" ha precisato il tecnico di San Vincenzo, che dovrà ancora fare i conti con le condizioni non ottimali di Falque, soprattutto in una settimana piena di appuntamenti. Dietro alle due punte, al Mapei Stadium potrebbe partire Baselli nel 3-4-1-2 davanti a Rincon e Meité. Sulle corsie l'unico vero ballottaggio riguarda De Silvestri e Aina, con il nigeriano in vantaggio. Per l'altra fascia spazio ad Ansaldi, in difesa confermato il trio Izzo, Nkoulou e Djidji. In porta ci sarà ancora Ichazo, al posto dell'acciaccato Sirigu. Un trittico di gare - Sassuolo a Reggio Emilia, Empoli in casa e Lazio all'Olimpico di Roma - per confermare quanto di buono fatto con la Juve, con l'obiettivo di chiudere il 2018 al meglio: verso le meritate vacanze, a bordo del treno per l'Europa.