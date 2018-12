Toro, Zaza e Ichazo che follia: rigore che vale un derby giocato alla pari

© foto di www.imagephotoagency.it

Rigori presunti e proteste a parte, il paradosso è che Mazzarri perde il derby per colpa di due giocatori di cui avrebbe volentieri a meno: Zaza e Ichazo. Peraltro, autori di una buona gara se si dimentica il sanguinoso retropassaggio dell’ex attaccante della Juve, e la rovinosa caduta del portiere su Mandzukic. Rigore netto, impacchettato e messo sotto l'albero della Juventus, che vale il match ball per CR7 e compagni. "Non gli possiamo dire niente - le parole del tecnico granata su Zaza nel post partita - ha giocato con grande generosità. Il suo è stato un errore in buona fede. Anche lui sarà mortificato. Su Ichazo invece, chiamato a sostituire Sirigu nel primo tempo (forte trauma contusivo lombo-sacrale per l'ex Psg): "Ha fatto benissimo, ma poteva fermarsi davanti a Mandzukic. Iago Falque in tribuna? Era pericoloso rischiarlo e anche portandolo in panchina. Non sarebbe stata comunque meno adatta alle sue caratteristiche. Ripeto: Zaza ha fatto una partita molto importante, aveva davanti un fuoriclasse della difesa come Chiellini".

TORO DELUSO - Ai granata rimane la delusione per aver tenuto testa alla corazzata Juve restando, comunque, con un pugno di mosche in mano. E la rabbia per aver disputato un derby pieno di passione e intensità. Preparato da Mazzarri con cura e attenzione attraverso una gara giocata con personalità, in grado di mettere in difficoltà i bianconeri in più di un’occasione. Meglio sul piano fisico rispetto alla squadra di Allegri per buona parte del match, quella granata. Contro una Juventus che ha il merito di entrare sin da subito nel mood di una partita brutta, sporca e cattiva, vinta nel segno di Ronaldo che segna la rete numero 5000 della storia bianconera in A. Con il Toro beffato anche stavolta, nonostante una consapevolezza diversa da tutte le altre.