© foto di Federico Gaetano

Cinque anni e 105 presenze nella nostra Serie A per Vasilis Torosidis, difensore greco che ha vestito le maglie di Roma e del Bologna. Era arrivato dall'Olympiakos, ci è tornato in estate, dopo che il suo contratto con i felsinei era scaduto. Capitano della nazionale, Torosidis ha comunque lasciato un buon ricordo in Italia, siglando anche cinque gol. Nell'ultima stagione era oramai divenuto una riserva per la corsia.

Finora ha giocato solo 18 minuti nel doppio confronto con il Lucerna, in Europa League, entrambe da subentrato. Dovrà duellare con Elabdellaoui per una maglia da titolare sulla fascia destra.