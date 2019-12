Torregrossa segna e fa segnare, Sabelli freccia. Brescia, i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

BRESCIA-LECCE 3-0 - 31' Chancellor, 44' Torregrossa, 61' Spalek



Alfonso 6.5 - In campo per l'indisponibilità di Joronen vive un pomeriggio tranquillo. Salva su La Mantia quando la partita era già sul 3-0 e

Sabelli 7 - Ha il merito di crederci su un pallone che il portiere aveva battezzato fuori e lo trasforma in un assist vincente. Nella ripresa, galvanizzato, apre la difesa salentina con un filtrante da numero 10 per Balotelli, che lo manda a tu per tu col portiere.

Chancellor 7 - Apre le danze segnando il primo gol in Serie A. Per il resto partita sicura nella quale Lapadula e La Mantia non riescono a rendersi pericolosi.

Mangraviti 6.5 - Gioca al posto di Cistana e non lo fa rimpiangere. Controlla bene la sua zona, partita senza sbavatgure.

Mateju 6 - Prestazione ordinata, nella quale viste come si erano messe le cose avrebbe potuto osare di più.

Bisoli 6.5 - Fa bene le due fasi, arrivando spesso in anticipo sugli avversari. Serve l'assist del 3-0 con gran precisione.

Tonali 6.5 - Non spreca un pallone che fosse uno. Anche in zone potenzialmente pericolose per il Brescia non la spazza alla viva il parroco ma ragione, prende tempo e cerca la soluzione migliore. (Dall'80' Viviani sv).

Ndoj 6 - Esce per infortunio poco prima della mezz'ora. Per quanto poco sia rimasto in campo crea scompiglio, costringendo i salentini a interventi poco ortodossi, tanto da subire due cartellini gialli. (Dal 29' Spalek 7 - Entra benissimo in partita, risultando subito decisivo con l'assist per il gol che sblocca la partita. Palla al piede è un pericolo costante, guadagna falli e suggerisce bene.)

Romulo 6.5 - Partita di grande sostanza: corre, ripiega, si inserisce in avanti, guadagna falli.

Balotelli 6.5 - Osservato speciale dei leccesi, guadagna tante punizioni. Se non direttamente, c'è il suo zampino su due gol bresciani: guadagna la punizione che porta all'1-0 e il suo lancio avvia la manovra del 3-0. Prova la gioia personale, non viene premiato per pochi centimetri.

Torregrossa 7 - Scelto come spalla per Balotelli lo fa nel modo migliore lavorando sui fianchi degli avversari e contribuendo al gol del vantaggio con una bella sponda e a quello del 3-0 mostrando mestiere e capacità di lettura dell'azione. (Dal 70' Martella sv).