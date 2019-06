Torreira al Milan. L'assist arriva dal possibile arrivo di Ceballos all'Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo vuole il suo pallino, Lucas Torreira. Che ha aperto al ritorno in Italia, stavolta a Milano. Che ha dato il placet per lasciare Londra e per tornare in Serie A. Non forzerà però la mano con l'Arsenal: coi Gunners ha vissuto una buonissima stagione a livello individuale e per questo, forte anche della fiducia ma anche della riconoscenza per il club, non ha intenzione di arrivare a rotture. Non darà dunque aut-aut alla società allenata da Unai Emery, ma il messaggio è già arrivato nelle stanze di Sanllehi e di Gaspar: Torreira accetta di buon grado il Milan. Così i Gunners si stanno cautelando e, perso pure Aaron Ramsey, che è andato in regime di svincolo alla Juventus, puntano Dani Ceballos. I contatti con il Real Madrid e con gli intermediari del ragazzo sono concreti, la stella dell'Under 21 spagnola è un pallino di Florentino Perez ma non di Zinedine Zidane. A 50 milioni l'affare si può chiudere, 10 in più di quanto il Milan potrebbe arrivare a offrire per Torreira.