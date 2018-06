Torreira all'Arsenal, la Samp per sostituirlo ha un sogno: Leandro Paredes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria s'è già attivata sul mercato per individuare e portare in Liguria il sostituto di Lucas Torreira, calciatore a un passo dal trasferimento all'Arsenal grazie all'offerta da 30 milioni di euro presentata dai gunners.

Secondo il quotidiano Il Secolo XIX, il sogno del club blucerchiato per la cabina di regia è Leandro Paredes, ex Roma attualmente allo Zenit San Pietroburgo.