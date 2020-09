Torreira ma non solo. Il Torino valuta le alternative: in lista ci sono sempre Pereyra e Krunic

vedi letture

Oltre a Torreira, l’altro nome caldo in casa Torino mantenendo l’attenzione sulla mediana è sempre quello di Roberto Pereyra. La valutazione della mezzala che può agire anche da trequartista - sottolinea Tuttosport - è di 15 milioni di euro. Non altissima, ma su questo fronte a preoccupare è l’interesse dell’Udinese, di proprietà dei Pozzo come quel Watford che gestisce il cartellino dell’argentino. Difficoltà che hanno indotto Vagnati a tornare su un obiettivo di lungo corso con caratteristiche tattiche analoghe a quelle di Pereyra: il Toro, a margine dell’incontro in Lega di mercoledì, ha infatti ripreso a confrontarsi con il Milan per Rade Krunic, un altro che ugualmente può muoversi dietro le punte come nella linea centrale a tre, nel modulo di Giampaolo (occhio al deciso pressing del Friburgo, per il bosniaco).