Torreira, uno degli ultimi esponenti del clan dei registi

Sono oramai anni che in Italia e non solo si parla della scomparsa di registi di centrocampo di grande qualità. Andrea Pirlo è stato l'ultimo che l'Italia abbia avuto modo di apprezzare sia in campionato con la maglia della Nazionale. Jorginho ex Napoli oggi al Chelsea è il suo momentaneo erede, anche se per arrivare ai livelli del Maestro ancora ce ne corre. Al pari del nuovo centrocampista del Chelsea a lasciato l'Italia per la Premier League anche Lucas Torreira, talento scoperto dal Pescara e consacratosi ad alti livelli con la maglia della Sampdoria. Su di lui ha scommesso l'Arsenal nel primo anno post Wenger. Unai Emery, nuovo manager dei Gunners, ha scelto l'uruguaiano come prima pedina del nuovo corso con il chiaro obiettivo di dare un gioco riconoscibile la squadra ma anche privare le rivali di un giocatore dal presente e futuro garantiti. Perché di registi ce ne sono pochi in giro.