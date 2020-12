Torricelli: "La Juve ha fatto passi avanti rispetto all'andata. Cuadrado può essere l'umo partita"

L’ex difensore della Juventus e ora opinionista Moreno Torricelli ai microfoni della tv ufficiale del club ha parlato così della sfida di questa sera contro il Barcellona: “Fa effetto vedere il Camp Nou vuoto, in una gara come quella di questa sera che si preannuncia spettacolare avere la cornice di pubblico adeguata appagherebbe sia i 22 in campo sia gli spettatori da casa. - continua Torricelli – Mi viene difficile pensare che una squadra altalenante in campionato possa fare molto bene in Champions League. Per ora ha fatto cinque su cinque, ma l’unica gara che ha vinto bene è stata quella dell’andata contro la Juventus, mentre con le altre ha vinto perché nettamente superiore. Sono curioso di vedere questa sera come andrà la gara e penso che la Juventus rispetto all’andata, dove ha perso meritatamente senza però essere dominata, abbia fatto passi avanti e mi aspetto di vederli stasera. Formazione? Può cambiare in corso d’opera con questi uomini alzando Alex Sandro spostando Ramsey sulla trequarti, è una formazione molto molto interessante che può riservarci delle sorprese. Credo che Cuadrado, se giocherà sulla linea dei centrocampisti come sembra, possa essere l’uomo partita ed essere determinante anche stasera”.