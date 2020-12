Torricelli: "La Juve non può fare a meno di Dybala. Ci penserei 3 volte prima di darlo via"

Moreno Torricelli va controcorrente rispetto al giudizio dominante di questi tempi su Paulo Dybala. Per l'ex calciatore bianconero, che ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai taccuini di 'Tuttojuve.com', la squadra campione d'Italia non può fare a meno del numero 10 argentino, anche se sta attraversando mesi molto difficili. "Secondo me la Juve - ha detto - non può farne a meno, perché Dybala è un top player e ha dimostrato in questi anni tutto l'amore che possiede per questa maglia, i tifosi e l'ambiente. Prima di rinunciare a lui, onestamente ci penserei tre volte. Riconosco che non sta attraversando un periodo semplice, ma lui può sempre dare tanto. Tutti noi ci auguriamo di vedere un tridente composto dall'argentino, Morata e Ronaldo, ma ci vuole un equilibrio statico per riuscirci. Se la squadra riuscirà in futuro a supportare un trio d'attacco del genere, sicuramente per Pirlo sarebbe stratosferico poterli impiegare insieme".