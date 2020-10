Torricelli prima di Dinamo Kiev-Juventus: "Non siamo pronti, Pirlo ha avuto poco tempo"

Pre gara di Dinamo Kiev-Juventus vissuto da Juventus TV, in collegamento anche Moreno Torricelli che ricorda le sfide Champions contro gli ucraini. "Non ero a Kiev, ero a casa per infortunio, l'ho vista in tv con passione: era un quarto di Champions, dopo l'1-1 d'andata siamo andati con voglia. Super Pippo Inzaghi fece una tripletta, è stato un risultato determinante per arrivare alla finale purtroppo persa contro il Real Madrid".

Su Pirlo e sulla sua Juventus. "Non siamo pronti per questa partita, siamo praticamente alla quarta da inizio stagione, non c'è stato precampionato, c'è conoscenza approssimativa di quel che vuole Pirlo. Stiamo provando, i ragazzi si stanno conoscendo, stanno crescendo ma ci sono difficoltà in una fase iniziale. Però questo girone non ti permette passi falsi: la Juve ha tutto per giocarsi il primo posto col Barcellona, i giocatori si devono dimenticare di essere più bravi degli altri sulla carta".