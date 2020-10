“Torti arbitrali? I dirigenti si facciano sentire”. Rivedi Conte in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro il Parma, in casa Inter è mister Antonio Conte, dal Suning Training Centre di Appiano Gentile, a presentare l'imminente partita.

Ma per il tecnico nerazzurro non c'è stato solo il calcio giocato, dato che la discussione si è spostata anche sui presunti torti arbitrali subiti: "Penso sia giusto fare delle valutazioni nelle sedi opportune, farsi sentire dai dirigenti e dal club sugli episodi negativi. Non va bene che a farlo sia sempre l'allenatore che deve piuttosto pensare al campo e ai calciatori".

Rivedi il video con le sue parole: