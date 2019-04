Totalmente stravolto: Allegri e un undici completamente inedito a Ferrara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambia ulteriormente la formazione probabile della Juventus in vista della trasferta di Ferrara contro la SPAL. Ben otto i giocatori tra i big non convocati da Allegri, nell'undici troverà spazio uno tra Coccolo e Nicolussi ma stante il fatto che tra i convocati ci sono anche Iweru Gozzi, Mavididi e Kastanos, lascia pensare che per entrambi possa esserci una chance. "Bonucci riposerà", ha inoltre annunciato Allegri: tra i centrali di ruolo c'è solo Barzagli, del quale oggi il tecnico ha parlato soprattutto in ottica futura. E allora, chi in campo? De Sciglio dovrebbe giocare in mezzo alla difesa, se sarà retroguardia a quattro, magari con lo stesso centrale di Fiesole o proprio con il baby Coccolo. In panchina poi c'è anche il centrale del 2001, Gozzi Iweru che potrebbe giocare anche in caso di 3-4-3. In mezzo Nicolussi pare una carta ben più ben che credibile, lui e Khedira ai fianchi di Bentancur. Pochi dubbi: Kastanos è l'alternativa ma è più offensivo dei compagni di reparto. Davanti tre certezze: Dybala, Kean e Cuadrado.

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo (Alex Sandro), De Sciglio, Coccolo (Barzagli), Spinazzola; Nicolussi (Gozzi), Bentancur, Khedira; Cuadrado, Kean, Dybala.