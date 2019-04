Tottenham-Ajax e il mercato: chi meno spende, meglio spende

Tottenham e Ajax, ovvero due filosofie di mercato diverse. Non solo tra di loro, ma anche rispetto al resto dell'Europa che conta. Un denominatore comune: non aggiungere figurine, non stravolgere una macchina ben oliata.

Della filosofia ajacide si è scritto in queste settimane tutto e il contrario di tutto. La grande scuola giovanile che lancia campioni è nota a tutti e oggi più che mai funziona. Ma rispetto agli ultimi anni ad Amsterdam hanno deciso di apportare qualche accorgiemnto. L'eliminazione ai preliminari di Europa League dello scorso anno contro il Rosenborg ha portato la dirigenza a rivedere qualcosa. Grazie anche a una situazione economica florida, che ha fatto decidere al club di investire in modo massiccio, almeno se rapportato agli investimenti in Olanda: a dimostrarlo i 16 milioni per riportare a casa Daley Blind. O gli 11 per Tadic. Ossia un 27enne e un 30enne. Via la discriminante anagrafica, per anni vero e proprio dogma salvo qualche eccezione per fare da chioccia ai ragazzi. Servivano uomini di esperienza internazionale da aggiungere allo scacchiere iniziale, aiutando e velocizzando la crescita dei talenti fatti in casa. E così è stato. Del resto dopo 5 anni senza titoli era necessario cambiare qualcosa.

Il Tottenham la sua ossatura l'ha creata nel corso degli anni, investendo anche massicciamente. Fino a due sessioni di mercato fa. È dal gennaio 2018 con l'arrivo di Lucas Moura per 28 milioni che la società ha deciso di non attingere al mercato per modificare una macchina che funziona. In questa stagione nessun acquisto e in fondo i risultati hanno dato ragione agli Spurs: terzo posto in Premier League davanti a squadre come Manchester United (spesi 71 milioni) e Arsenal (passivo di 75 milioni nel mercato) e semifinale di Champions, eliminado un Manchester City a cui non sono bastati i 317 milioni spesi nel 2017/18 e che ha immesso altri 77 milioni la scorsa estate per rinforzarsi.