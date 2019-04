Tottenham-Ajax Pochettino lancia Llorente. Ma è dura senza Son

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Llorente era alla prima semifinale di Champions League dal primo minuto della sua carriera. E, a differenza degli attaccanti avversari, è molto più vicino alla fine che non all'inizio o alla consacrazione. Basterebbe questo dato per fare capire in che emergenza versava l'attacco del Tottenham. In più, come compagno di scorribande, c'era Lucas Moura, solitamente alternativa per Pochettino, sin dal suo arrivo dal Paris Saint Germain.

Non hanno fatto male, né Llorente né Lucas Moura, tanto da essere i migliori in campo contro l'Ajax. Chi si è perso nei meandri del gioco sono gli insospettabili, Dele Alli e Christian Eriksen, deputati a dare qualità da centrocampo in avanti.

C'era chi sottolineava, almeno alla vigilia, che senza Harry Kane il Tottenham le aveva vinte tutte, in Champions League. Certo, l'altro assente rispondeva al nome di Son Heung-Min. Il sudcoreano è il giocatore più in forma per gli Spurs e ci sarà al ritorno, dopo la squalifica a causa del giallo subito contro il Manchester City, all'Etihad. Va detto che sarà un'altra partita, con lui in campo.