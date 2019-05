Tottenham, Alderweireld può partire in estate: ci prova la Juventus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il difensore belga del Tottennham Toby Alderweireld potrebbe lasciare in estate gli Spurs grazie a una clausola da 30 milioni presente nel contratto. In scadenza a giugno 2020, il belga piace alla Juventus, pronta ad approfittare della situazione. Su Alderweireld c'è anche la concorrenza dell'Arsenal.