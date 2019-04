© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al settantottesimo esulta il nuovo stadio del Tottenham: è Son a portare in vantaggio gli Spurs, dopo essere scattato sul filo del fuorigioco, buca Ederson dopo avere saltato Delph. I difensori del Manchester City chiedono l'ausilio del Var perché il sudcoreano si sarebbe portato il pallone fuori dal rettangolo di gioco, ma vengono sbugiardati dal check. Uno a zero per gli uomini di Pochettino, pur senza Kane.