Tottenham-Chelsea, i dubbi di Pochettino che interessano anche all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tottenham-Chelsea non è il derby più sentito né dall'una né dall'altra squadra di Londra, ma raramente, come nell'ultimo periodo storico del campionato inglese, ha una grande importanza al fine della classifica. Le due squadre londinesi sono separate da un solo punto in classifica e, considerando il turno non facile che attende anche il Liverpool poco sopra, che affronterà il Watford in trasferta, vincere vorrebbe dire fare un bel salto in avanti in un momento delicatissimo della stagione. Delicato su tutti per Pochettino, che dopo la Premier dovrà dare delle risposte concrete anche in Champions mercoledì prossimo contro l'Inter a Wembley, perché non vincere in Europa, vorrebbe dire salutare la competizione con al massimo una retrocessione in Europa League.

ALL IN O OBIETTIVO SCELTO? - Il tecnico argentino dovrà prendere una decisione molto complicata: provare a vincere entrambe le sfide mandando in campo sempre la squadra titolare, o decidere di mettere il cerchietto rosso intorno a uno dei due impegni per concentrare maggiori energie su Premier o Champions. Lecito aspettarsi che, vista anche la filosofia offensiva dello stesso allenatore, alla fine sarà la prima via ad avere la meglio, con il rischio che potrebbe valere la candela.

TITOLARI AL POTERE - Le indiscrezioni delle ultime ore avallano proprio la prima ipotesi, con entrambi gli allenatori che sono intenzionati di schierare la migliore formazione possibile senza pensare alla settimana europea che li vedrà entrambi impegnati tra Champions ed Europa League. Pochettino dovrà ancora fare a meno del lungo degente Dembelé, con Sissoko che dovrebbe partire dal primo. Per il resto, con Vertonghen che ancora non è tornato in gruppo, sarà ancora Foyth a giocare al centro della difesa insieme ad Alderweireld. Kane resta inamobile al centro dell'attacco, con Moura ed Eriksen che proveranno ad innescarlo al meglio. Dall'altra parte, Sarri punterà sul suo classico 4-3-3, con un'intera rosa a disposizione tra cui pescare gli 11 di partenza. Le chiavi del gioco saranno affidate come al solito a Jorginho, reduce dall'esperienza con la Nazionale italiana, mentre in avanti ci sarà Morata dal 1' e non Giroud, comunque pronto a entrare a gara in corso.