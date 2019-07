Tottenham, ecco Ndombele. Gli Spurs tornano a comprare dopo 517 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo ben 517 giorni il Tottenham torna a fare acquisti sul mercato. E' questo il tempo passato dall'arrivo di Lucas Moura (il 31 gennaio 2018) al doppio colpo ufficializzato quest'oggi, ovvero il giovane Jack Clarke (già rispedito in prestito al Leeds, suo club di provenienza) e il centrocampista ex Lione Tanguy Ndombele, per il quale gli Spurs hanno sborsato la bellezza di 70 milioni bonus compresi. Dopo tre sessioni di mercato senza spendere una sterlina (anche) a causa dei costi per il nuovo stadio, gli Spurs sono tornati a fare mercato come richiesto a gran voce da Mauricio Pochettino. Un fatto che comunque non ha impedito alla squadra di raggiungere la finale di Champions League...