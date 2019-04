Tottenham, Eriksen: "Abbiamo fatto sembrare Ajax più forte di quel che è"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham, dopo la sconfitta interna nella semifinale di Champions League con l'Ajax è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Li abbiamo fatti sembrare più forti di quelli che sono secondo me. Non siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Volevamo giocare in modo più diretto, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma prima dovevamo gestire meglio la palla e pressare meglio. Nessuno all'intervallo voleva ripetere il primo tempo, ce lo siamo detti e abbiamo cambiato registro".