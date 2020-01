© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Tottenham continua a far discutere la questione legata al futuro di Christian Eriksen, in scadenza di contratto al termine della stagione e finito nel mirino di diversi club, tra cui Inter e Juventus. Il danese ha giocato oggi 90’ senza brillare nel match pareggiato per 1-1 dagli Spurs in FA Cup. La brutta prestazione del calciatore ha fatto infuriare i tifosi del club londinese sui social, che hanno auspicato una sua cessione il prima possibile. L’Inter vorrebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio.