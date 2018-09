Importanti aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori del Tottenham in vista della sfida di martedì contro l'Inter in Champions League. Dele Alli ha riportato un lieve infortunio al quadricipite nella gara della sua Inghilterra contro la Spagna: il sito del Tottenham annuncia che sarà indisponibile nel weekend, ma secondo Pochettino (Leggi la news, CLICCA QUI ) difficilmente il giocatore recupererà per l'Inter. Problema alla coscia anche per Hugo Lloris, col portiere che dovrà star fuori per alcune settimane. Nelle scorse ore è tornato ad allenarsi in gruppo Juan Foyth, mentre la prossima settimana rientrerà in gruppo Moussa Sissoko.

