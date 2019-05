Tottenham in finale: perché sì, perché no

Perché nulla è perduto. È la principale speranza del Tottenham, che andrà ad Amsterdam con niente da perdere e tutto da guadagnare. L'1-0 subito a Londra dall'Ajax è un risultato pesante, ma che non chiude nessuna porta, verso la qualificazione alla finale di Champions.

INCOMPIUTA MA DURA A MORIRE

La squadra di nord Londra è, fin qui, una specie di incompiuta della Premier League. Gioca bene, ha un gran tecnico come Mauricio Pochettino e alcuni tra i migliori giocatori del calcio inglese, ma non vince quasi mai. Sarebbe ora di iniziare a farlo, e per gli Spurs arrivare in finale sarebbe la dimostrazione che si può fare. Anche a dispetto di tutte le valutazioni sul Tottenham, considerato l'anello debole tra le squadre di Premier League in Champions. L'anno scorso, per esempio, passò in sordina il modo in cui la Juve battè i londinesi: per il rotto della cuffia, grazie a un Higuain devastante. Quest'anno, in pochi immaginavano un City eliminato, eppure è successo. Lottando fino all'ultimo, come dovranno fare alla Johan Cruyff ArenA.

OSSA ROTTE

I migliori giocatori del calcio inglese, abbiamo detto. Il migliore di tutti, però, non ci sarà: l'assenza di Harry Kane pesa e peserà sul finale di stagione del Tottenham. Come lui, mancherà Jan Vertonghen, uscito tramortito e letteralmente con le ossa rotte dalla gara di andata. Ci sarà, forse, Harry Winks. E sicuramente Heung-Min Son, squalificato al Tottenham Hotspur Stadium. Sono le grandi speranze, di una squadra che arriva alla sfida decisiva con davvero troppe assenze di peso per poter sperare.