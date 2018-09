Tottenham, Kane: "Mercato? Pochettino ha avuto fiducia, ora tocca a noi"

© foto di Imago/Image Sport

Sotto i riflettori per lo scarso rendimento di inizio stagione, l'attaccante del Tottenham Harry Kane nel post gara contro il Liverpool si è dovuto anche difendere dalle critiche ricevute dopo alcune frasi pronunciate in merito al mercato estivo degli Spurs (praticamente nullo in entrata): "Ho soltanto detto che evidentemente il nostro tecnico ha pensato in estate di avere una squadra forte: non voleva giocatori nuovi giusto per il gusto di averli. Ha dimostrato di avere grande fiducia in noi e dobbiamo dunque ripagarlo", alcune delle parole riportate dal Mirror. Domani sera a San Siro il Tottenham è atteso dall'esordio in Champions League contro l'Inter.