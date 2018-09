Tottenham, Kane risponde alle critiche: "Due gol all'Inter e passa tutto"

© foto di Imago/Image Sport

Ha lasciato strascichi negativi il ko subito dal Tottenham nell'ultimo turno di Premier League contro il Liverpool. Una sconfitta interna (1-2) che, al di là del risultato sul campo, ha messo al centro delle critiche lo stesso Harry Kane. L'attaccante della Nazionale, infatti, secondo la stampa inglese avrebbe troppe difficoltà nel trovare la condizione ottimale dopo il Mondiale disputato con l'Inghilterra, tanto da condizionare lo stesso rendimento in attacco degli Spurs. Una critica prontamente rispedita al mittente dallo stesso giocatore: "Come squadra possiamo fare sicuramente meglio, questo è innegabile. Io mi sento in forma, mi sento forte, e se così non fosse il mio allenatore non mi manderebbe in campo. Credo in in me stesso, spero di fare due gol contro l'Inter in modo da mettere a tacere queste voci. La gara col Liverpool? Non abbiamo giocato bene, sappiamo benissimo che possiamo fare molto meglio. Talvolta dobbiamo mettere più qualità nelle giocate. Con l'Inter avremo un'altra gara difficile in cui poter mostrare il nostro gioco col nostro possesso palla", le parole riportate dal Mirror in vista della gara di Champions League contro l'Inter di Spalletti (in programma domani a San Siro).