Tottenham, Kane sicuro: "Contro la Juventus uno dei miei gol più belli"

Autore di un gran gol da centrocampo contro la Juventus, l'attaccante del Tottenham Harry Kane ha parlato così nel post-partita: "È stato probabilmente uno dei migliori gol della mia carriera. Ho notato in alcuni momenti della gara che il portiere era fuori dai pali. Ho pensato che, se avessi avuto la possibilità di tirare in porta, lo avrei fatto subito e per fortuna la mia conclusione nel finale è entrata", ha dichiarato ai tabloid inglesi dopo la vittoria per 3-2 nella gara di International Champions Cup.