Tottenham, l'idea Milik spinge Dele Alli verso il PSG: si discute per il prestito

vedi letture

Il Paris Saint-Germain vuole Dele Alli. Il trequartista inglese, ormai fuori dai piani del Tottenham, piace al club parigino: secondo quanto riportato dal Daily Mail le parti stanno lavorando per poter trovare un accordo sul prestito del calciatore per un anno. Inoltre l'interesse per Milik spinge ancor di più il giocatore ad accettare la proposta del PSG: con l'eventuale arrivo dell'attaccante polacco non ci sarebbe più posto per Alli soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio. Si lavora sull'asse Parigi-Londra, molto probabilmente il trequartista inglese giocherà in Ligue 1.