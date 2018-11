Tottenham, Lamela: "Con l'Inter sarà dura. Ma siamo ancora in corsa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Erik Lamela ha parlato a Sky Sport della sua situazione personale al Tottenham e della prossima sfida di Champions contro l'Inter: "Sono felice per il momento, mi sento bene. Per me non è cambiato niente rispetto alle scorse settimane, ora ho solo più continuità, sto bene e mi godo ogni partita. Nei momenti difficili uno vuol giocare sempre e io sono contento. Tottenham-Inter? Ieri abbiamo segnato due gol importantissimi col PSV, sarà una partita difficile sicuramente ma noi dobbiamo vincere. Il finale di partita di Milano? Ce la siamo presi con noi stessi. E' un peccato, stavamo vincendo e in 10 minuti abbiamo buttato via tutto. Abbiamo iniziato male, ma ora abbiamo qualche possibilità di passare il turno".