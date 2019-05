Tottenham, Lamela su De Rossi: "So che Daniele ama Roma, sono triste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erik Lamela, intervistato da Sky, parla così dell'addio di De Rossi alla Roma, maturato nelle ultime due settimane e concretizzatosi ieri: "Sicuramente è strano vederlo dare l'addio, ha giocato tanti anni con la maglia giallorossa ed è nella storia del club, la mi rattrista. So che Daniele ama Roma ma sono sicuro che sarà felice nella sua prossima avventura, è un grande uomo. Ricordo quando sono arrivato che lui era uno dei miei riferimenti, come Totti. Sono state due persone importanti per me".

Che sensazioni ci sono in vista della finale di Champions?

"E' stata una stagione incredibile per noi, sembrava molto difficile arrivare in finale all'inizio, sappiamo quanto questa competizione possa essere difficile ma dopo la fase a gruppi abbiamo cominciato a crederci. La squadra ha avuto diversi problemi, ci sono mancati diversi giocatori ma non ci siamo mai arresi. Questa è una opportunità unica, vincere questa finale ci farà entrare nella storia".

Pochettino come è stato in grado di motivarvi?

"Non mi piace parlare molto degli allenatori, ma per il Tottenham lui è fondamentale, lo dicono i risultati, non lo dico io".