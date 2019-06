Tottenham-Liverpool, le formazioni ufficiali: c'è Kane, è sfida con Salah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Wanda Metropolitano è tutto pronto per la finalissima di Champions League. E' previsto per le 21.00 il fischio iniziale della partita tra le formazioni di Pochettino e Klopp, che hanno comunicato le scelte per questa sera. C'è Kane dall'inizio, con Llorente e Lucas Moura inizialmente in panchina. Tra i reds c'era il dubbio Firmino ma Klopp lo schiera dal 1'.

Queste le formazioni ufficiali:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino. All. Klopp.