Tottenham-Liverpool, minuto di silenzio in memoria di Reyes

Fonte: dal nostro inviato al Wanda Metropolitano di Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un minuto di silenzio per José Antonio Reyes. Dopo la festa, dopo l'attesa, il tributo e la memoria. Per il trentaseienne ex giocatore tra le altre di Siviglia e Arsenal, scomparso oggi per un tragico incidente. Applausi e commozione da parte del Wanda Metropolitano.