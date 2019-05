© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Llorente è l'uomo che ha cambiato Ajax-Tottenham. L'ex Juventus, dopo la vittoria in rimonta e la finale di Champions League conquistata, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stata una partita incredibile. A metà eravamo fuori e stavamo giocando male male. Ma questo è il calcio. Nella ripresa siamo riusciti a dare tutto e siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile. Congratulazioni a Lucas Moura, perché ha segnato una tripletta pazzesca che ci ha aiutato a vincere. Sapevamo che se riuscivamo a segnare il primo gol tutto poteva succedere. Sappiamo come funziona la mente in questi momenti, dopo il primo gol l'Ajax ha avuto paura e noi ne abbiamo approfittato. Siamo stati anche fortunati".

Cos'è successo all'intervallo? "Abbiamo fatto un primo tempo disastroso, non c'era molto da dire. Sapevamo di dover fare di più, non avevamo nulla da perdere".

Sulla finale: "Sarà bellissima, contro una grande squadra come il Liverpool. Due squadre inglesi in finale, è qualcosa di incredibile".

Ai complimenti di Pirlo l'ex Juve risponde: "Credo nelle seconde opportunità e ora ho la chance di vincere dopo quella finale di Berlino persa con la Juventus insieme".