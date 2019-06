© foto di www.imagephotoagency.it

Hugo Lloris sognava di festeggiare un altro grande trionfo, dopo il Mondiale conquistato un anno fa in Russia. Invece, il portiere francese del Tottenham si è arreso sotto i colpi di Salah e Origi: "È sempre doloroso perdere una partita così importante. Abbiamo subito subito la rete, ma non ci siamo disuniti, abbiamo giocato come sappiamo. Eravamo però un po' troppo timidi e ci siamo svegliati solo negli ultimi quindici minuti, è un peccato. Abbiamo sbagliato la partenza, quindi abbiamo dovuto gestire la situazione di svantaggio. Abbiamo provato il tutto per tutto, ma il Liverpool ha difeso bene", ha dichiarato a BFM TV.