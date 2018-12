Tottenham, Lloris: "Il Barça darà il massimo. Messi fra i migliori di sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della Nazionale francese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona che deciderà la seconda qualificata agli ottavi di Champions fra Spurs e Inter: "Loro sono già qualificati, ma indossano la maglia del Barcellona e saranno pronti per fare una grande partita. Dovremo credere al 100% in noi stessi. Messi e le punizioni? Se le calcia come contro l'Espanyol c'è poco da fare (doppietta della pulce dal calcio piazzato, ndr). Può decidere da solo le partite, non è facile affrontare uno dei migliori della storia. L'unica cosa da fare è giocare di squadra, credere in noi stessi ed essere cinici davanti alla porta. Nel calcio odierno non puoi chiedere niente ai rivali, devi solo scendere in campo e competere al massimo livello. Sapevamo che sarebbe stata dura superare il turno".