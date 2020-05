Tottenham, Mourinho vuole Willian del Chelsea ma prima la cessione di Lamela

Il Tottenham si è unito alla lunga lista di pretendenti di Willian. Il giocatore brasiliano del Chelsea è in scadenza di contratto e piace a Barcellona, PSG e Juventus. I bianconeri infatti lo stanno seguendo da tempo, ma stando alle ultime indiscrezioni del Daily Star il tecnico degli Spurs José Mourinho ha inserito Willian in cima alla lista dei rinforzi per la nuova stagione e per finanziare il suo alto ingaggio si è detto disposto a rinunciare ad Erik Lamela.