Tottenham, Pochettino: "Dele Alli ama le gare difficili. Domani turnover"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della sfida contro l'Inter di domani in Champions League, il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Credo che avere la possibilità di lottare per cose importanti e avere tante partite sia ottimo. Certo, è dura, avremo tante gare ravvicinate e dovremo essere bravi, altrimenti avremo dei problemi. Domani farò turn over, così come nelle prossime sfide in Premier League. Giocare ogni tre giorni non è facile e dovrò valutare bene tutti i giocatori".

Kane e Dele Alli hanno segnato molto. Il centrocampista dà il meglio nelle gare importanti?

"Ama le cose importanti ed è un vincente. Quando non sente la pressione o la sfida rende meno e si annoia, è un grande giocatore e non vuole che le cose siano semplici. Ama la competizione e questo tipo di partite".

Come sta Vertonghen?

"Ha lavorato bene nelle ultime tre settimane, può giocare domani".

Rose ha recuperato?

"Anche lui può giocare se necessario. Attendo invece notizie dai medici per Wanyama, mentre con Son dobbiamo gestirlo diversamente, visto cos'è successo in estate con la sua nazionale. Spero che domani lo stadio sarà pieno, anche se capisco che i tifosi aspettino di vedere la squadra nel nuovo".