Tottenham, Pochettino: "FA Cup? Sarebbe fantastico per il club"

Risultato finale: Swansea-Tottenham 0-3

Fonte: www.football.london

In virtù del 3-0 senza appello rifilato a domicilio allo Swansea, il Tottenham è la prima semifinalista della FA Cup. Per la gioia di Mauricio Pochettino, che si esprime così in conferenza stampa sul traguardo appena raggiunto dai suoi: "C'è ancora molta strada da fare, ora la FA Cup è un obiettivo. Ma è nel momento stesso in cui ti senti vicino a un obiettivo che questo si allontana. Siamo felici per il modo in cui ci siamo arrivati, sarebbe fantastico vincere un trofeo per il club. Sono contento della prestazione, abbiamo meritato pienamente la vittoria: la performance è stata fantastica, sono contento per i giocatori e per i tifosi".

Non manca, infine, un altro commento negativo di Pochettino sul Var, che oggi ha confermato la decisione del guardalinee di annullare il gol di Son per offside millimetrico: "E' un incubo - ha dichiarato l'argentino -. Preferisco che l'arbitro commetta un errore. Posso accettare questo, non che commetta un errore come questo".