Tottenham, Pochettino: "Fiduciosi del passaggio del turno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, dalla sala stampa di Wembley, parla della situazione del girone di Champions League: “Tutto è possibile. Noi ovviamente rispettiamo il Barcellona, è una delle migliori squadre d'Europa. Ma noi siamo fiduciosi, crediamo nella vittoria e quindi nel passaggio del turno. Dovremo far vedere il nostro miglior livello e servirà che i giocatori siano freschi mentalmente e fisicamente. Per questo io faccio turn over. Non so come il Barça preparerà la gara, ma adesso non ci penso e comunque noi ragioneremo solo su noi stessi. Nella Champions nessuno regala niente agli altri, mi aspetto un Barcellona estremamente competitivo anche se hanno già vinto il girone".