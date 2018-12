Tottenham, Pochettino: "Il Barça è sempre il Barça. Guarderemo l'Inter"

Una sfida da dentro o fuori, per il Tottenham di Mauricio Pochettino. L'allenatore degli Spurs ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Barcellona, partita che deciderà le sorti del Gruppo B di Champions League nel quale il Barcellona è già certo del primo posto, mentre gli inglesi si giocano il secondo posto con l'Inter (impegnata a San Siro contro il PSV): "Giocheremo contro il Barça, quindi non penso a chi giocherà. Resta pur sempre il Barcellona. Hanno tutti qualità seppur con peculiarità diverse. Sono forti e vorranno vincere. Magari ci saranno calciatori che non giocano continuativamente, ma vorranno dimostrare il loro potenziale e la loro straordinaria qualità. Noi vogliamo fare qualcosa di importante e dovremo avere la giusta mentalità, pensando solo alla nostra partita. Dovremo lavorare tatticamente sapendo che sarà difficile avere il possesso palla. Il mio passato all'Espanyol? Per me sarebbe speciale qualificarci per il Tottenham, non certo per il mio passato. Se non ci riusciremo vorrà dire che non siamo stati bravi, forse avremmo meritato qualcosa in più a Eindhoven e a Milano, ma siamo arrivati qua e sappiamo di dipendere solo da noi stessi. L'Inter? Ovviamente staremo attenti alla gara dell'Inter, ma resteremo concentrati sulla nostra gara. Messi? Parliamo del migliore al mondo. L'assenza di Suarez? Sarà importante, è uno dei migliori al mondo nel ruolo con Kane. Barça su Kane? Esistono squadre, in Premier e in Liga, con capacità economica per prendere certi giocatori. Penso a Ronaldo dallo United al Real, ma pure Coutinho dal Liverpool al Barcellona".