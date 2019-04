Tottenham, Pochettino: "Iniziare con la difesa a tre è stato un errore"

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, dopo la sconfitta interna contro l'Ajax è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Nella ripresa è cambiata la partita. Posso accettare che è stato un errore iniziare con quel sistema di gioco (difesa a tre, ndr) ma non avevamo molte scelte oggi come calciatori. Ovviamente non sono contento, non posso parlare di se e ma, non so come sarebbe andata con altre decisioni. Ma abbiamo avuto poca aggressività all'inizio. Non c'entra la forma fisica, siamo stati pigri sul gol".