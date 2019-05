Tottenham, Pochettino: "Momento incredibile per la carriera di tutti noi"

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, dopo la vittoria contro l'Ajax e la finale di Champions League disputata, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una incredibile serata di calcio. Primo tempo deludente, l'Ajax ha segnato subito. Noi abbiamo creato qualcosa, senza riuscire a metterla dentro. Nella ripresa abbiamo controllato meglio il pallone e il gol ci ha sbloccati. E' un momento incredibile per la mia carriera da allenatore e per quella dei miei calciatori, difficilmente definibile".

Che finale sarà? "Difficile parlarne adesso. Siamo felici e stanchi dopo questa serata. Fortunatamente abbiamo tempo per preparare al meglio la finale, un grandissimo traguardo per il club. Ora però è il tempo della gioia, della festa, poi dopo stasera penseremo di nuovo prima alla Premier League e poi alla finale di Champions League".

Cosa ti ha colpito di più? "Il fatto di non mollare mai, specie dopo il primo tempo. Potevamo essere delusi, invece abbiamo mantenuto uno spirito incredibile. Nella ripresa abbiamo forzato loro all'errore e controllato la partita. Grazie ai calciatori, perché sono loro che vanno in campo, non io".

Llorente ha cambiato la partita. "Quando abbiamo preparato la partita avevamo alcune idee, ma è importante avere la capacità di adattarsi, di modificare l'approccio, di avere alternative. Il modo in cui abbiamo subito gol ha cambiato immediatamente il nostro atteggiamento. Non siamo riusciti a sfruttare l'occasione di pareggiare, quindi nella ripresa dovevamo cambiare. Bisognava trovare un nuovo modo per scardinare la difesa dell'Ajax.