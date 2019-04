© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima semifinale di Champions League non si scorda mai e stanotte a Mauricio Pochettino brilleranno gli occhi quando andrà in panchina per la sfida contro il Tottenham. L'allenatore argentino, pochi minuti prima del match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' la notte tra le più importanti della mia carriera, se non la più importante. Giocare la semifinale di Champions League è un sogno che si avvera da quando sono arrivato in questo club. Ci siamo allenati per giungere fin qui, è un momento importante sia a livello personale che per la società".

Sulla partita: "E' importante dominare il gioco, perché di fronte c'è una squadra con grande tecnica che ha eliminato Real Madrid e Juve. Serve aggressività, ma dobbiamo anche essere solidi. Vogliamo recuperare la palla e tenerla noi. Ma bisogna avere intelligenza perché è solo la prima delle due partite".