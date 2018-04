Tottenham, Pochettino: "Zero trofei? Dobbiamo capire da dove veniamo"

Risultato finale: Manchester United-Tottenham 2-1

Svanisce in semifinale di FA Cup il sogno di vincere un trofeo in questa stagione per il Tottenham, sconfitto in rimonta dal Manchester United per 2-1. Una delusione certamente cocente che dopo la partita Mauricio Pochettino però ha voluto ridimensionare: "Penso che dobbiamo capire da dove veniamo - ha puntualizzato il manager argentino a BBC Sport -. È facile parlare di vincere trofei. Vincere un trofeo quando si affrontano squadre come Manchester United, Chelsea o Manchester City non è facile. Ma la cosa più importante è che siamo in grado di competere".