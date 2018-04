Tottenham, rinnovo di Dembele ancora lontano: la Juve segue interessata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro in bilico per il centrocampista del Tottenham Mousa Dembelé, che ha il contratto in scadenza nel 2019 con il club londinese e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Il belga potrebbe diventare protagonista nelle prossime sessioni di mercato: in Italia, fanno sapere dal Belgio, c'è la Juventus in prima fila.