Tottenham senza Kane, ma Son firma l'1-0. Guardiola mastica amaro

Un rigore sbagliato, una formazione rivedibile e una sconfitta che sembra quasi il preludio di una maledizione. Perché il Manchester City perde 1-0, probabilmente il peggiore risultato al nuovo White Hart Lane, per effetto del gol di Son al 78'.

Partono bene gli uomini di Guardiola che si fanno subito vedere con David Silva, in probabile fuorigioco ma non rilevato dall'assistente, che spedisce largo. La risposta del Tottenham è nella volée di Dele Alli che cerca il gol straordinario, senza centrare il bersaglio grosso. Al decimo è già Var: Sterling va via a tutta la difesa degli Spurs, prova a calciare verso la porta ma Rose la colpisce con il braccio. Situazione identica ad Alex Sandro contro il Milan, stavolta è rigore, ma Aguero si fa parare la conclusione da Lloris.

La partita è viva, perché Dele Alli trova la possibilità di girarsi in area e testare i guantoni di Ederson, ma il City spesso è padrone del campo e il Tottenham riparte. Ma alla fine del primo tempo è zero a zero.

La ripresa si apre con un'occasione per il City, con il solito Sterling che scalda i guantoni di Lloris. Dall'altra parte Son riceve dal limite e spara, ma la palla finisce larga. All'undicesimo la chiave del secondo tempo: il Tottenham è costretto a sostituire Harry Kane, dopo uno scontro piuttosto duro con Delph, inserendo Lucas Moura.

A dodici dalla fine l'altra svolta del match: Son parte in posizione regolare, nonostante il braccio al di là della linea, allungandosi il pallone e dovendo rientrare su Delph. L'inglese sbaglia la copertura, mentre il sudcoreano scarica con tutta la forza, bucando Ederson da pochi passi. Uno a zero per il Tottenham. Guardiola solo nel finale inserisce le stelle, De Bruyne e Sané, ma due minuti non possono bastare: finisce così, senza troppi sussulti.