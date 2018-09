Tottenham, si riparte dall'Inter in Champions: Spurs già sotto pressione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata la sconfitta in Premier League contro il Liverpool, per il Tottenham è tempo di dedicarsi alla Champions League. Per gli Spurs - scrive il London Evening Standard nella sua presentazione della gara - la lunga rincorsa al titolo europeo parte da San Siro, casa dell'Inter di Luciano Spalletti. E dopo il successo in campionato contro lo United per 3-0 - si legge - la pressione per il match si fa già sentire complici i ko rimediati contro Watford e Liverpool (sabato, ndr). Per Pochettino, il compito di "raccogliere" il meglio della sua squadra e "vestirla" per l'occasione contro un Inter che torna a giocare in Champions per la prima volta dopo la stagione 2011/2012.