Tottenham, Sissoko: "Credevo nella vittoria, ma l'Inter ha giocato bene"

Raggiunto dai microfoni della Uefa nel postpartita di Tottenham-Inter, il centrocampista degli Spurs Moussa Sissoko parla dell'1-0 dei suoi. "Ci abbiamo sempre creduto, anche prima della partita. Ci siamo parlati durante la settimana, e ci siamo detti che giocando bene e facendo le cose giuste, avremmo potuto vincere. L'Inter ha giocato bene, non è stata una partita facile. Abbiamo dato tutto e abbiamo ottenuto il nostro obiettivo, per questo siamo molto contenti". Il francese parla anche dell'ultima sfida del girone contro il Barcellona, decisiva per il passaggio del turno. "Il Barcellona è una delle squadre migliori del mondo. Noi faremo il nostro e cercheremo di vincere. Senza pressioni, è questo il segreto per i nostri successi".