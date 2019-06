TottenhamLiverpool - E' Lloris contro Alisson, per il numero 1 al mondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson contro Hugo Lloris è la sfida tra il miglior portiere del Mondo, in questo momento, e il Campione del Mondo. E' uno scontro di filosofie, se conti più il valore assoluto o quella competizione. Quella notte e quelle notti lì. L'ex Roma a Roma ne ha vissute, di gloria. A un passo dal miracolo proprio contro quello che sarebbe stato il suo futuro, Liverpool. E' salito sul podio degli estremi difensori più costosi di sempre, il ventisettenne di Novo Hamburgo. Che in carriera ha vestito per adesso tre maglie: quella dell'Internacional, sposata all'età di dieci anni. Quella della Roma, due stagioni intense, un crescendo straordinario. E dal 2018 quella del Liverpool. Il rosso a dipingerne da sempre la storia, il verdeoro a colorarla in Russia, crollato poi contro il Belgio, questa estate per la rivincita in Copa America.

Lloris, lo stesso di sempre Dall'altra parte Hugo Lloris, trentatre primavere. Figlio di un banchiere e di un'avvocatessa, introverso con qualche acuto fuori dalle righe come l'ultimo fermo per guida in stato d'ebrezza. Strano, però, perché la vita del capitano della Francia dal 2011 è sempre su un binario stabile. Non ha agenti, sa amministrarsi da solo. Ha gli amici da sempre, nella sua Nizza. Chi lo conosce dice che sia lo stesso, da sempre. Lo stesso sguardo cupo, ombroso, il sorriso mai banale. E quei guantoni duri capaci di parare il Mondo intero, in Russia. Entrambi a caccia di una nuova prima volta, Alisson e Lloris. Sul tetto d'Europa.